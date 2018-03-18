Наблюдатели Корпуса "За чистые выборы" отметили высокую явку

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Наблюдатели Корпуса наблюдателей "За чистые выборы" отмечают "колоссальный интерес" общественности к выборам, сказала РИА Новости глава исполнительного комитета организации Алена Булгакова.
"Исходя из работы нашего федерального ситуационного центра, который открыл свои двери накануне в 23.00 по московскому времени, когда первые наблюдатели вышли на участки на Дальнем Востоке, мы можем сказать, что явка действительно была большая. Мы можем сказать о том, что интерес общественности к выборам на колоссально высоком уровне находится", — сказала Булгакова.
Она добавила, что наблюдатели фиксируют большое число голосующих и на Чукотке, в Якутии, в Приморском крае. "Мне сейчас прислали данные. Пока сложно оценивать в целом, но, по нашим данным, явка в Хабаровском крае оценивается в 31,09%, Якутия — 32,91%, Еврейский автономный округ — 29,09%, Магаданская область — 54,98%, Приморский край — 26,07%, Амурская область — 29,53%, Камчатский край — 54,09%, по Сахалину — 48,34%", — озвучила Булгакова данные, зафиксированные Корпусом.
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