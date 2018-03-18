В МВД Украины оценили обстановку у российских диппредставительств

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что ситуация возле дипломатических представительств РФ на Украине спокойная и находится под контролем правоохранителей.
В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией. В воскресенье полиция перекрыла улицу, на которой расположено консульство РФ в Одессе. Полиция Одессы сообщила, что поступило сообщение о минировании улицы, где находится консульство.
"Ситуация у дипломатических представительств РФ на Украине спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов. Подчеркиваем, что на избирательные участки в посольстве России и консульствах во Львове, Харькове и Одессе будут допущены исключительно лица с дипломатическим статусом", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.
В РФ заявили, что возмущены ситуацией с голосованием россиян на Украине, назвали ее грубейшим нарушением норм международного права. Посольство РФ в Киеве направило ноту в МИД Украины с требованием обеспечить беспрепятственное выполнение возложенных на него функций по организации и проведению выборов.
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