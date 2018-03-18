Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах президента

ИРКУТСК, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, проголосовав на выборах президента России на избирательном участке в Ангарске, отметил, что выполнить сегодня свой гражданский долг обязан каждый россиянин.

"Я выполнил свой гражданский долг и считаю, что это должен сделать каждый. На первый взгляд все просто, поднять себя с дивана и прийти проголосовать. Но при этом мы должны чувствовать себя единым народом, который принимает решение не только о своем будущем, но и своей страны" — сказал журналистам Левченко.

По данным областного избиркома, явка избирателей на выборах президента РФ в Иркутской области на 15.00 местного времени составила 39,34%. Город Ангарск и Ангарский район входят в число лидеров по числу проголосовавших: явка здесь на 15.00 составила 40,8%. Этот показатель более чем на 5% превысил данные на этот час на прошлых президентских выборах.

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