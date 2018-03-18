Сергей Бабурин проголосовал на выборах президента России

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин проголосовал на избирательном участке №2151, расположенном в Российской академии наук, по адресу Ленинский проспект, 32а.
Сурайкин пришёл на выборы #2018марта с мамой, Бабурин — с женой и детьми pic.twitter.com/UNjBnMNvYG— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 марта 2018 г.
Ранее на этом же участке проголосовал Владимир Путин.
Бабурин подошел к сотруднику избирательной комиссии, предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования. Выйдя из кабинки, опустил бюллетень в урну для голосования.
На выборы кандидат в президенты пришел с женой и детьми.
В воскресенье 18 марта в России проходят выборы президента. Официально зарегистрированными кандидатами на этот пост являются восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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