Явка на выборах в Калининградской области на 11.00 составила 8,19%

Избиратели во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке. 18 марта 2018

Избиратели во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке. 18 марта 2018

КАЛИНИНГРАД, 18 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России на 10 часов местного времени (11.00 мск) составила 8,19%, почти на 2,5% больше, чем на выборах главы государства в 2012 году, сообщила журналистам председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская.

"На 10 утра явка избирателей на УИКи Калининградской области на выборах президента РФ составила 8,19% — 64 тысячи 323 человека", — сказала Винярская.

На это же время в 2012 году явка избирателей в Калининградской области составила 5,73%. Тогда за два часа с начала голосования в регионе проголосовали 43 тысячи 264 человека.

По данным избиркома, на территории самого западного российского региона в день выборов президента работают 542 постоянных избирательных участка, 28 участков сформировано на кораблях, которые в день голосования находятся в плавании, еще восемь избирательных участков образовано в местах временного пребывания избирателей, включая Южный железнодорожный вокзал и аэропорт Храброво.

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