Председатель Мособлизбиркома назвала лидеров явки в Подмосковье

Избиратели во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке. 18 марта 2018

Избиратели во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Лидерами явки на выборы президента РФ среди городов Подмосковья являются Луховицы, Лосино-Петровский, Электрогорск, сообщила журналистам в воскресенье председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

Ранее сообщалось, что явка на 10.00 мск в Подмосковье на выборах президента РФ составила около 8%, всего на участках проголосовали почти 400 тысяч избирателей.

"Лидеры на 10 утра — Лосино-Петровский, Луховицы, Молодежный, Восход, Электрогорск, наверное, самые активные граждане. К сожалению, пока спят ещё Королев, Жуковский, Ленинский, Дубна, Подольск, там самая низкая явка по региону", — сказала она.

В Московской области утром 18 марта открылось 4239 избирательных участков, причем 14 из них начали свою работу раньше установленного срока: это те, где уже голосуют военнослужащие, а также участки на территории аэропортов Шереметьево и Домодедово. Все участки в Подмосковье завершат работу также в 20.00 мск.

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