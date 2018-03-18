Сотрудники МВД Украины и представители националистических организаций блокируют здание посольства РФ в Киеве в связи с выборами президента РФ. 18 марта 2018

Сотрудники МВД Украины и представители националистических организаций блокируют здание посольства РФ в Киеве в связи с выборами президента РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Противодействие россиянам в участии в выборах президента России на территории Украины — это международное преступление и прямое вмешательство в выборы, считает зампред Госдумы Ирина Яровая.

В воскресенье на Украине полиция не пускает россиян в диппредставительства для голосования на выборах президента РФ.

"Насильственное удержание граждан России с целью воспрепятствовать свободному волеизъявлению на выборах президента, которое творит власть Украины — это международное преступление и прецедент", — передаёт слова Яровой ее пресс-служба.

Она отмечает, что на Украине происходит грубейшее попрание гражданских прав и свобод, откровенно циничное пренебрежение международным правом.

"Вот, где нужно быть международным наблюдателям и где у Европы есть возможность в очередной раз убедиться в бандитском стиле команды Порошенко",- добавила Яровая.

Выборы президента РФ проходят 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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