Губернатор Петербурга проголосовал на выборах президента

Женщина на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге во время выборов президента Российской Федерации. 18 марта 2018

Женщина на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге во время выборов президента Российской Федерации. 18 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко проголосовал на выборах президента РФ, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Он проголосовал на избирательном участке №1659, расположенном в Академической гимназии№ 56 на Крестовском острове.

"Для каждого петербуржца этот день очень важен, потому что мы не просто голосуем за кого-то, мы выбираем путь, которым пойдет наша страна, наш город в ближайшие 6 лет", — отметил Полтавченко, слова которого приводятся в сообщении.

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