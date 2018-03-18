Губернатор Саратовской области проголосовал на выборах президента

Избиратели во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке. 18 марта 2018

Избиратели во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке. 18 марта 2018

САРАТОВ, 18 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в воскресенье проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке №18 в Саратове.

"Я исполнил свой гражданский долг, отдал голос за сильную Россию, за сильного президента… Сегодня, несмотря на погодные условия, люди очень активно проявляют свою гражданскую позицию. Если сравнивать с предыдущими выборами президента, то явка намного выше", — сказал Радаев журналистам.

В Саратове на каждом избирательном участке размещены счетные участки, где местные жители выбирают территории, которые нужно благоустроить в первую очередь в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. Участие в голосовании принял и губернатор Радаев.

На выходе с избирательного участка местные жители пожаловались главе региона на проблемы в сфере ЖКХ. Губернатор взял на контроль ситуацию и поручил подчиненным разобраться по жалобам.

Радаев также сообщил, что он по просьбе местных жителей сделал в этом микрорайоне детскую площадку после предыдущих выборов.

В воскресенье в России проходят выборы президента. Официально зарегистрированными кандидатами на этот пост являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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