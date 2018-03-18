Явка на выборах на Урале и в Поволжье к полудню побила рекорды

Девушка во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке № 90 в Москве. 18 марта 2018

Девушка во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке № 90 в Москве. 18 марта 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Явка на выборах в Уральском федеральном округе и ряде регионов Приволжского федерального округа на 12.00 местного времени (10.00 мск) продолжает существенно превышать показатели на выборах президента в 2012 году на аналогичный период времени.

Проголосовал свердловский губернатор



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал по месту своей прописки на избирательном участке, расположенном в гимназии №104 в Екатеринбурге, сообщает в воскресенье департамент информполитики главы региона.

"Сегодня очень важный день для всей страны – мы выбираем президента России, мы выбираем вектор развития страны. И я всех призываю тоже прийти на участки", – приводятся в сообщении слова Куйвашева.

Губернатор выразил уверенность в том, что тщательная подготовка к выборному процессу, использование новых технологий позволят сделать голосование на этих выборах еще более организованным и открытым.

По данным избирательной комиссии Свердловской области, на 12.00 местного времени явка на избирательные участки региона составила 25,96% — на прошлых выборах президента в 2012 году к этому времени явка была 17,88%.

К этому часу в Свердловской области проголосовали более 860 тысяч человек. Самая высокая явка сохраняется в отдаленных территориях: Пелым – 49,19%, Таборы – 45,87%, Гари – 44,41%. В Екатеринбурге на 10.00 средняя явка составила 5%, на 12.00 – 19,26%. В Нижнем Тагиле на 10.00 явка была 9%, в полдень она составила 25,74%, уточняет избирком.

Более активно голосуют в селах

В башкирском избиркоме сообщили, что явка на 12.00 местного времени составила 29,67%. На президентских выборах 2012 года явка на это время была ниже — 23,99%. В избирательной комиссии отметили, что люди более активно голосуют в сельской местности.

В Курганской области явка избирателей на 12.00 по местному времени составила 30,18% — на избирательные участки пришли более 211,8 тысячи человек, сообщили в избиркоме региона. В 2012 году явка на данное время составляла 27,14%.

В Челябинской области, по данным на 12.00 местного времени, проголосовали 26,5% избирателей, сообщили в избирательной комиссии региона. На выборах президента в 2012 году, по данным на это же время, явка составляла 19,9%.

В Тюменской области явка на 12.00 составила 40,93%.

Голосующим – сувениры от ЦИК

На 12.00 явка избирателей в Пермском крае составляет 25,13%. Свой голос отдали более 490 тысяч жителей региона. На предыдущих выборах президента РФ, по данным председателя ЦИК Пермского края Игоря Вагина, явка к полудню составила около 15%. На участках уже проголосовали губернатор региона Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов, а также находящийся в городе известный пианист Денис Мацуев. Всем, кто проголосовал, вручаются сувениры от ЦИК.

В избирательной комиссии Югры сообщили журналистам, что явка в регионе к 12.00 по местному времени на 50% превысила показатели прошлых президентских выборов.

"К полудню в Югре проголосовали 366 тысяч избирателей — 33,14%. Для сравнения, на выборах президента в 2012 году к этому часу проголосовали 22,26%", — приводят данные в ведомстве.

В Ямало-Ненецком автономном округе к 12.00 на участки пришло около 45% избирателей. Среди городов региона, как уточнили в окружном избиркоме, активнее всего голосует Муравленко, где явка к полудню составила свыше 55%.

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