Выборы 2018

Явка на выборах на Урале и в Поволжье к полудню побила рекорды

12:3118.03.2018
Новости
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДевушка во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке № 90 в Москве. 18 марта 2018Девушка во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке № 90 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Явка на выборах в Уральском федеральном округе и ряде регионов Приволжского федерального округа на 12.00 местного времени (10.00 мск) продолжает существенно превышать показатели на выборах президента в 2012 году на аналогичный период времени.

Проголосовал свердловский губернатор

Женщина голосует на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Явка на выборах президента в УРФО, СФО и ДФО на 28% выше, чем в 2012 году

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал по месту своей прописки на избирательном участке, расположенном в гимназии №104 в Екатеринбурге, сообщает в воскресенье департамент информполитики главы региона.

"Сегодня очень важный день для всей страны – мы выбираем президента России, мы выбираем вектор развития страны. И я всех призываю тоже прийти на участки", – приводятся в сообщении слова Куйвашева.

Губернатор выразил уверенность в том, что тщательная подготовка к выборному процессу, использование новых технологий позволят сделать голосование на этих выборах еще более организованным и открытым.

По данным избирательной комиссии Свердловской области, на 12.00 местного времени явка на избирательные участки региона составила 25,96% — на прошлых выборах президента в 2012 году к этому времени явка была 17,88%.

К этому часу в Свердловской области проголосовали более 860 тысяч человек. Самая высокая явка сохраняется в отдаленных территориях: Пелым – 49,19%, Таборы – 45,87%, Гари – 44,41%. В Екатеринбурге на 10.00 средняя явка составила 5%, на 12.00 – 19,26%. В Нижнем Тагиле на 10.00 явка была 9%, в полдень она составила 25,74%, уточняет избирком.

Выборы президента России на Дальнем Востоке
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкГолосование на президентских выборах стартовало с Чукотки и Камчатки.Члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Голосование на президентских выборах стартовало с Чукотки и Камчатки.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВсего будет открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.Голосование на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Всего будет открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ ходе президентской кампании — 2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения.Девушка опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В ходе президентской кампании — 2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкЗа процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран.Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова (слева) во время голосования в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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За процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЯвка в самых восточных регионах России к полудню составила около 30 процентов, при этом чукотское село Краснено первым продемонстрировало стопроцентную явку.Женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости
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Явка в самых восточных регионах России к полудню составила около 30 процентов, при этом чукотское село Краснено первым продемонстрировало стопроцентную явку.
© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкНа одном из избирательных участков Петропавловска-Камчатского пришедших проголосовать бесплатно кормили ухой. Для изготовления 160 литров супа поварам потребовалось 50 килограммов нерки, кеты и горбуши, 20 килограммов картофеля и более пяти килограммов лука.Женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
На одном из избирательных участков Петропавловска-Камчатского пришедших проголосовать бесплатно кормили ухой. Для изготовления 160 литров супа поварам потребовалось 50 килограммов нерки, кеты и горбуши, 20 килограммов картофеля и более пяти килограммов лука.
© РИА Новости / Людмила ЩербаковаНе отстает от Камчатки и Колыма, где организация "Колымское братство" проводит на избирательных участках первый гастрономический фестиваль. Посетители попробуют рыбную, мясную и молочную продукцию местных производителей, а также посмотрят концерт и примут участие в мастер-классах и анимациях.Голосование в Магадане
© РИА Новости / Людмила Щербакова
Не отстает от Камчатки и Колыма, где организация "Колымское братство" проводит на избирательных участках первый гастрономический фестиваль. Посетители попробуют рыбную, мясную и молочную продукцию местных производителей, а также посмотрят концерт и примут участие в мастер-классах и анимациях.
© Правительство Камчатского краяУчастники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке.Голосование участников гонки Берингия-2018 на Камчатке
© Правительство Камчатского края
Участники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке.
© РИА Новости / Алексей КазаковРектор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на выборах на избирательном участке в Артеме в Приморском крае.Николай Цискаридзе на избирательном участке в городе Артем, Приморский край
© РИА Новости / Алексей Казаков
Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на выборах на избирательном участке в Артеме в Приморском крае.
© Пресс-служба администрации города БиробиджанПереселенцы с Украины — супруги Штепа из Биробиджана — впервые отдали свой голос на выборах как граждане Российской Федерации.В Биробиджане переселенцы с Украины впервые проголосовали как граждане России
© Пресс-служба администрации города Биробиджан
Переселенцы с Украины — супруги Штепа из Биробиджана — впервые отдали свой голос на выборах как граждане Российской Федерации.
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Более активно голосуют в селах

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Яровая прокомментировала рекордную явку на Дальнем Востоке

В башкирском избиркоме сообщили, что явка на 12.00 местного времени составила 29,67%. На президентских выборах 2012 года явка на это время была ниже — 23,99%. В избирательной комиссии отметили, что люди более активно голосуют в сельской местности.

В Курганской области явка избирателей на 12.00 по местному времени составила 30,18% — на избирательные участки пришли более 211,8 тысячи человек, сообщили в избиркоме региона. В 2012 году явка на данное время составляла 27,14%.

В Челябинской области, по данным на 12.00 местного времени, проголосовали 26,5% избирателей, сообщили в избирательной комиссии региона. На выборах президента в 2012 году, по данным на это же время, явка составляла 19,9%.

В Тюменской области явка на 12.00 составила 40,93%.

Голосующим – сувениры от ЦИК

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стала известна явка на выборах в Бурятии и Приангарье

На 12.00 явка избирателей в Пермском крае составляет 25,13%. Свой голос отдали более 490 тысяч жителей региона. На предыдущих выборах президента РФ, по данным председателя ЦИК Пермского края Игоря Вагина, явка к полудню составила около 15%. На участках уже проголосовали губернатор региона Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов, а также находящийся в городе известный пианист Денис Мацуев. Всем, кто проголосовал, вручаются сувениры от ЦИК.

В избирательной комиссии Югры сообщили журналистам, что явка в регионе к 12.00 по местному времени на 50% превысила показатели прошлых президентских выборов.

"К полудню в Югре проголосовали 366 тысяч избирателей — 33,14%. Для сравнения, на выборах президента в 2012 году к этому часу проголосовали 22,26%", — приводят данные в ведомстве.

В Ямало-Ненецком автономном округе к 12.00 на участки пришло около 45% избирателей. Среди городов региона, как уточнили в окружном избиркоме, активнее всего голосует Муравленко, где явка к полудню составила свыше 55%.

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