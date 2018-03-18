В Подмосковье не зафиксировали нарушений на избирательных участках

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Нарушений на избирательных участках в Подмосковье пока не зарегистрировано, наблюдательный корпус работает в штатном режиме, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

"На сегодняшнее время пока никаких нарушений не зафиксировано, наблюдательный корпус работает в штатном режиме, мы постоянно находимся в контакте со всеми мониторинг-группами, которые работают сейчас на территории Подмосковья. Идёт штатная переписка, где консультации необходимо дать, и для граждан, и для наблюдателей. Пока все в штатном режиме", — сказала она.

Выборы президента РФ проходят 18 марта.

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