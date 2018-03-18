Космонавт Самокутяев на родине в Пензе проголосовал на выборах президента

Девушка во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018

Девушка во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018

ПЕНЗА, 18 мар — РИА Новости. Летчик-космонавт Герой России Александр Самокутяев в воскресенье проголосовал на выборах президента РФ в родном городе — в Пензе.

"Я хочу поздравить вас с праздником, сегодня замечательный день — день принятия решения наших граждан на ближайшие 6 лет. Это наша жизнь, жизнь наших детей", — сказал Самокутяев журналистам.

"И, конечно, будет замечательно, если город сегодня в полном составе придет и проголосует, не взирая, что сугробы такие — это даже интереснее", — добавил он.

Отвечая на вопрос, сердцем или умом он голосовал, космонавт ответил, что "сердца без разума не бывает… это такой правильный тандем".

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