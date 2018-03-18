Первый зампред Госдумы РФ Александр Жуков во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018

Первый зампред Госдумы РФ Александр Жуков во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава ОКР Александр Жуков проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №2151, расположенном в Российской академии наук.

"Мне кажется, очень важно, чтобы в этот день люди приходили и осознанно делали свой выбор",- заявил Жуков.

Он также выразил надежду, что кандидат, за которого он проголосовал, победит.

На выборы Жуков пришел вместе с женой.

Выборы президента РФ проходят 18 марта.

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