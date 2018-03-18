Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге во время выборов президента РФ. 18 марта 2018

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отвечает на вопросы журналистов на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге во время выборов президента РФ. 18 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко проголосовала на президентских выборах в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

"Я голосую всегда в родном городе. Сегодня очень важное событие, мы выбираем будущее страны… Все сделано для того, чтобы выборы были прозрачные", — сказала Матвиенко журналистам.

Она обратилась к петербуржцам, чтобы они пришли на голосование, несмотря на плохую погоду, и проявили гражданскую активность.

Глава Совфеда добавила, что уровень подготовки ко дню голосования в Петербурге высокий. Она также отметила, что на всех участках установлены камеры наблюдения, что повышает прозрачность процедуры голосования.

"Готовность Петербурга к выборам очень высокая… Никаких жалоб от петербуржцев я не слышала", — сказала Матвиенко.

Традиционно спикер Совфеда голосует на избирательном участке на Таврической улице.

В Петербурге работают более 1,8 тысячи избирательных участков. В северной столице сформировано 30 территориальных избирательных комиссий. На полярных станциях и судах, находящихся в дальнем плавании, работают 103 участка. В местах временного пребывания граждан открылся 51 участок, три участка работают в аэропорту Пулково и на вокзалах. Один участок для голосования сформирован для лиц без определенного места жительства.

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