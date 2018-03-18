Выборы в России проходят на фоне обострения на мировой арене, считает Жуков

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Выборы президента в России проходят в условиях обострения на мировой арене, на РФ оказывается давление, важно, чтобы они были легитимными и с большой явкой, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Президентские выборы проходят в непростых условиях, на международной арене достаточно серьезное обострение по разным вопросам, в том числе в Сирии. Видно давление, которое оказывается на Россию. Потому очень важно, чтобы эти выборы прошли легитимно, при большой явке, для того, чтобы страна четко определилась на будущие годы", — сказал Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, отвечая на вопросы журналистов на избирательном участке после голосования на выборах президента.

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