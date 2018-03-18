ЦИК готов оперативно решать вопросы недопуска наблюдателей на участки

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова призвала представителей всех кандидатов на пост президента РФ срочно сообщить о фактах недопуска их наблюдателей на избирательные участки, Центризбирком будет решать проблему.

"Здесь присутствуют члены ЦИК с правом совещательного голоса от всех кандидатов — разберитесь пожалуйста на самом деле, есть хоть где-то хоть в каком-то регионе наблюдатели, которые официально направлены вами и вдруг их по каким-то причинам не допустили. Срочно дайте знать, это будем срочно решать",- сказала Памфилова в информцентре ЦИК.

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