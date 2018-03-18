Кадыров проголосовал в родной школе в Центарое с матерью и женой

ГРОЗНЫЙ, 18 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на избирательном участке номер 165, расположенном в Центароевской школе номер один, где он учился, вместе с ним свои голоса отдали мать и супруга Аймани и Медни Кадыровы, передает корреспондент РИА Новости.

"Я думаю, у нас будет самая высокая явка… Настроение отличное, потому что весь чеченский народ вышел на выборы", — заявил Кадыров журналистам после голосования.

"Я сделал выбор за достойное будущее", — добавил он.

По его словам, всегда находятся те, кто нагнетает обстановку вокруг Чечни, но как убедились наблюдатели, "все отлично, никаких проблем нет, все радуются, песни поют".

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