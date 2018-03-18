ЦИК проанализирует, кто воспользовался механизмом "мобильный избиратель"

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. ЦИК РФ после выборов планирует провести анализ, люди каких профессий и по каким причинам воспользовались механизмом "мобильный избиратель", сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в информцентре Центризбиркома.
"Многие те, кто работают, находятся совершенно в другом месте, используют этот механизм. Это очень удобно. Все те, кто задействован в этот день в избирательной системе — это очень удобно. Наверно потом проведём анализ, кто именно воспользовался этим механизмом, те, кто в командировках, может быть", — сказала Памфилова.
По данным ЦИК, заявления о голосовании по месту пребывания, а не постоянной регистрации подали почти 5,7 миллиона человек.
Кроме того, по её словам, пока 265 тысяч избирателей оформили заявления в участковых комиссиях, чтобы проголосовать на другом участке. "Это те избиратели, которые не успели воспользоваться "мобильным избирателем" для голосования на выборах президента вне прописки",- отметила глава ЦИК.
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