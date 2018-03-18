В избиркоме рассказали о выездном голосовании Подмосковья

Женщина на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге во время выборов президента Российской Федерации. 18 марта 2018

Женщина на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге во время выборов президента Российской Федерации. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Почти 4 тысячи человек проголосовали на выборах президента РФ в рамках выездного голосования в Подмосковье, сообщила журналистам в воскресенье председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

"На территории Подмосковья уже началось выездное голосование, мы выезжаем к тем гражданам, которые по состоянию здоровья не могут присутствовать на избирательных участках, таких граждан проголосовало уже почти 4 тысячи", — сказала она.

Выборы президента России проходят 18 марта по всей стране. В Московской области утром 18 марта открылось 4239 избирательных участков, причем 14 из них начали свою работу раньше установленного срока: это те, где уже голосуют военнослужащие, а также участки на территории аэропортов Шереметьево и Домодедово. Все участки в Подмосковье завершат работу в 20.00 мск.

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