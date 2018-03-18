В Одессе полиция не пускает россиян к консульству

ОДЕССА, 18 мар — РИА Новости. Полиция не пускает людей, которые пришли проголосовать на выборах президента, к консульству РФ в Одессе, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией. В воскресенье полиция перекрыла улицу, на которой расположено консульство РФ в Одессе. Полиция Одессы сообщила, что поступило сообщение о минировании улицы, где находится консульство.

Несколько человек попытались пройти к зданию консульства, чтобы проголосовать, однако полиция не пропустила их, сославшись на проверку территории на предмет взрывоопасных предметов.

"Какое-то безобразие. Почему меня лишают права голоса. Устроили непонятно что", — заявила РИА Новости гражданка РФ.

Некоторые люди развернулись и ушли, а некоторые стоят и ждут возможности пройти к консульству РФ.

Ранее националисты из "Свободы", "Правого сектора"* и "Национального корпуса" заявили, что намерены блокировать российские дипломатические учреждения на Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ.

* Экстремистская организация, запрещенная в России

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