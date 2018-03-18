Яровая прокомментировала рекордную явку на Дальнем Востоке

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Активность жителей Дальнего Востока на выборах президента РФ говорит об их высоком доверии к избирательной системе, неравнодушии и оптимизме, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, представляющая в нижней палате парламента Камчатский край.

Проходящие в воскресенье выборы президента РФ ставят первые рекорды — уже к полудню Дальний Восток и Сибирь показали явку почти в 30%, что выше показателей как президентских выборов 2012 года, так и думских выборов в 2016 году.

"Дальний Восток и моя родная Камчатка голосуют первыми. Рекордная явка отражает одновременно высокое доверие избирательной системе, неравнодушие и оптимизм. Камчатка развивается, строит и реализует большие планы развития, которые важны для каждого человека. Выборы президента — это судьбоносный выбор, и желание жителей Камчатки быть сопричастными к судьбе родного края и России вполне естественны", — приводит слова Яровой ее пресс-служба.

Она отметила, что выборы президента РФ — исключительное право граждан России "именно потому, что судьба России не может и не должна зависеть от повелений извне".

В воскресенье 18 марта в России проходят выборы президента. Официально зарегистрированными кандидатами на этот пост являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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