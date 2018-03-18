Выборы 2018

В Центральной и Западной Сибири явка к полудню составила до 57,94%

11:5518.03.2018
Новости
(обновлено: 12:04 18.03.2018)
01950
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкИзбиратели голосуют на выборах президента РФ на избирательном участке № 2010 в Краснодаре. 18 марта 2018Избиратели голосуют на выборах президента РФ на избирательном участке № 2010 в Краснодаре. 18 марта 2018
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента в регионах Центральной и Западной Сибири к полудню по местному времени (08.00 мск, Омская область – 09.00 мск), по-прежнему, в целом выше, чем в 2012 году; самая высокая в Туве, низкая – в Новосибирской области.

Курсант на избирательном участке во Владивостоке во время выборов президента РФ
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В шести селах Чукотки отметили стопроцентную явку на выборы

На выборах президента России в Туве до полудня проголосовали уже почти 60% избирателей. По данным избирательной комиссии региона, явка избирателей на выборах президента страны в республике на 12.00 (08.00 мск) составила 57,94%. На это же время явка избирателей на выборах президента в 2012 году составила 38,15%.

Более трети избирателей Кемеровской области уже приняли участие в выборах президента России. К 12.00 в регионе проголосовали свыше 739,9 тысячи избирателей, что составляет 37,12% от общего числа имеющих право голоса. На прошлых президентских выборах в 2012 году к полудню на участки для голосования в Кузбассе пришли 30,34% избирателей. По данным облизбиркома, сегодня к 12.00 (8.00 мск) во многих городах и районах явка превысила 40%, на отдельных территориях приближается к 50%, а в городе Мыски составила 55,24%. Всего в выборах смогут принять участие более 2 миллионов жителей Кемеровской области.

Явка на 12.00 по местному времени в республике Алтай, по данным местного избиркома, составляет 32,47%, в то время как на то же время на выборах президента в 2012 году она была на уровне 30,04%. Наиболее активно голосуют жители отдаленных Усть-Канского (45,70%) и Усть-Коксинского районов (39,69%), в числе аутсайдеров пока столица республики Горно-Алтайск, где проголосовало только 26,28% жителей.

По информации избиркома Алтайского края, к 12.00 в регионе проголосовали 31,6% избирателей, в абсолютном выражении это 572669 человек. Явка на 12.00 в Алтайском крае в 2012 году составила всего 24,52%.

Также в Барнауле женщина попыталась вынести бюллетень с территории избирательного участка, чтобы оставить себе на память, сообщало ГУМВД по региону.

К полудню явка избирателей в Омской области в целом составила 27,11%, при этом в Омске свой выбор сделали 23,10% избирателей, а в сельских районах региона – 32,88%, отметили в облизбиркоме. Общий показатель явки существенно выше, чем на выборах в 2012 году, когда на 12.00 местного времени на избирательные участки пришли 20,65% избирателей.

Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Чукотка к вечеру на выборах президента приблизилась к явке в 80%

По данным избирательной комиссии Хакасии на 12.00 (08.00 мск), на выборах президента в республике проголосовало 26,99% избирателей. По данным избиркома, на это время явка избирателей на выборах 2012 года составляла 17,68%. Нарушений не зафиксировано.

Явка избирателей на выборах президента в Красноярском крае на 12.00 (08.00) составила 24,85%, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Алексей Подушкин.

"Количество избирателей проголосовавших составляет 515492 — 24,85% от избирателей в крае. В 2012 году на это время было 17,66%", — сказал Подушкин.

По его данным, на горячую линию избиркома поступило 52 обращения и жалобы. Часть вопросов касалась разъяснения прав граждан. Кроме того, были жалобы от пенсионеров на размещение участков на вторых этажах.

По словам Подушкина, в Козульском и Богучанском районах на трех участках был отключен свет. В Козульском районе перебои длились десять минут. На одном из участков в Богучанском районе электричество дали. На еще одном продолжаются восстановительные работы.

На 12.00 по местному времени в Томской области на выборах президента проголосовали уже 23,01% избирателей, сообщила региональная избирательная комиссия. Количество проголосовавших к полудню оказалось больше, чем на то же время на выборах в 2012 году (22%).

В свою очередь, явка на выборах президента в Новосибирской области к 12.00 составила 19,95%. "На 12.00 часов явка избирателей в Новосибирской области на выборах президента Российской Федерации составила 19,95%, проголосовало 426481 избиратель", — говорится в сообщении регионального избиркома.

Новосибирская область по-прежнему "отстает" по явке от показателей выборов президента в 2012 году. Тогда по состоянию на 12.00 она составила 21,56%.

В воскресенье 18 марта в России проходят выборы президента. Официально зарегистрированными кандидатами на этот пост являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

ВЫБОРЫ 2018: подпишитесь на нашу ежедневную новостную рассылку — будет интересно
На указанный email отправлено письмо для подтверждения подписки
Подписаться
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2017 МИА «Россия сегодня»
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена