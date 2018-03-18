Явка севастопольцев на 10.00 на выборах президента составила 14%

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Более 14% избирателей проголосовали на участках в Севастополе на выборах президента России, сказал на брифинге глава Севастопольского избиркома Александр Петухов.

"По состоянию на 10 часов 18 марта активность избирателей составила 14%", — сказал Петухов.

По его словам, активность избирателей существенно превышает явку на выборах в заксобрание, в Госдуму и на выборах губернатора, которые проводились в городе ранее.

Выборы президента РФ в Крыму и Севастополе проходят впервые после воссоединения с Россией. В Севастополе организовано 182 участка для голосования для выборов президента России. Правом голоса обладает, по уточненным данным более 325 тысяч человек. В четырех районах Севастополя сформировано 180 постоянных и два отдельных "временных" участка, которые созданы в городской больнице № 1 и Военно-морском клиническом госпитале Черноморского флота. На 86 избирательных участках города будут задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

За ходом выборов в Крыму и Севастополе следят официально аккредитованные наблюдатели, в том числе международные. Накануне в Крым прибыли граждане Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра. Помимо них в контроле по всему полуострову задействовано 3600 общественных наблюдателей.

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