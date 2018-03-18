Титов проголосовал на выборах президента России в Абрау-Дюрсо

Кандидат в президенты РФ от Партии Роста Борис Титов со своей семьей на избирательном участке №29-02 в поселке Абрау-Дюрсо во время выборов президента РФ. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ от Партии Роста Борис Титов со своей семьей на избирательном участке №29-02 в поселке Абрау-Дюрсо во время выборов президента РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе со своей семьёй проголосовал на выборах президента в воскресенье около 10 часов на избирательном участке в поселке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.

В начале февраля бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты РФ Борис Титов стал жителем поселка Абрау-Дюрсо в Новороссийске. "Ну что, спасибо, мы сделали свой выбор, семья, ура!",- сказал Титов журналистам.

Выборы президента РФ проходят 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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