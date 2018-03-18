Корпус "За чистые выборы" не зафиксировал серьезных нарушений на выборах

Избиратели голосуют на выборах президента РФ на избирательном участке № 2010 в Краснодаре. 18 марта 2018

Избиратели голосуют на выборах президента РФ на избирательном участке № 2010 в Краснодаре. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Наблюдатели Корпуса "За чистые выборы", работающие на избирательных участках более чем в половине субъектах России, пока не зафиксировали серьезных нарушений, сказала РИА Новости глава исполнительного комитета организации Алена Булгакова.

В воскресенье в РФ проходят президентские выборы.

"Существенных нарушений, которые так или иначе могли бы повлиять на итоги голосования, не выявлено", — сказала Булгакова, добавив, что наблюдатели Корпуса работают более чем в половине субъектах России.

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