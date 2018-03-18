Денис Мацуев проголосовал на выборах президента России в Перми

ПЕРМЬ, 18 мар — РИА Новости. Музыкант Денис Мацуев считает, что выборы — это праздник и знаковое событие для каждого гражданина.

Свой голос за кандидата в президенты РФ Мацуев отдал на избирательном участке в Перми, находясь в городе на музыкальном фестивале. Пианист сообщил, что получил открепительное удостоверение заранее. Вместе с Мацуевым на избирательном участке 3409 проголосовал также губернатор Пермского края Максим Решетников.

"Выборы — всегда праздник. Помню, с самого детства я ходил вместе с родителями на участки, и там были всегда очень вкусные буфеты. Голосование в Перми — некий знак, потому что это очень близкий город для меня, в котором я был больше 30 раз", — рассказал Мацуев журналистам.

По словам музыканта, голосовать вне дома для него привычно — на предыдущих выборах он отдал свой голос на избирательном участке в Шанхае вместе с дирижером Валерием Гергиевым.

По мнению губернатора Пермского края Максима Решетникова, для граждан созданы все возможности, чтобы проголосовать в удобном для них месте.

"Важно, что в этом году запущен новый порядок голосования вне мест проживания. Действительно, он оказался очень удобным", — добавил глава региона.

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