В Подмосковье пика явки на выборах президента ожидают с полудня

Мужчина с ребенком во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке № 90 в Москве. 18 марта 2018

Мужчина с ребенком во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке № 90 в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Самая высокая явка на выборах президента РФ в Подмосковье ожидается с 12 до 16 часов, сообщила журналистам в воскресенье председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

"Сегодня праздник, погода благоприятная, чтобы с утра прогуляться по морозу, солнышко и чтобы день задался хорошо. Пик явки у нас традиционно с 12 до 16 часов. Главное, чтобы они (избиратели) сегодня с удовольствием пришли на избирательный участок, даже если это будет вечером. Я думаю, что Подмосковье не подкачает", — сказала Коновалова.

В воскресенье 18 марта в России проходят выборы президента. Официально зарегистрированными кандидатами на этот пост являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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