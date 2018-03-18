Явка на выборах в Поволжье и Астраханской области на 10.00 составила 10,17%

САМАРА, 18 мар — РИА Новости. Явка на выборах в ряде регионов Приволжского федерального округа и Астраханской области превысила показатели по явке на то же время на выборах президента в 2012 году.
Как рассказал журналистам председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев, в регионе явка на 10.00 по местному времени (9.00 мск) составила 10,17%, проголосовало 243 тысячи 745 человек. "Эта явка выше, чем явка 2012 года. Тогда на это же время проголосовало 178 тысяч 31 человек, что составляло 7,1%", — сказал Михеев. Лидером в процентном соотношении стал Исаклинский район Самарской области, где явка на 10.00 составила 25,97%.
Глава избиркома добавил, что жалоб в избирательную комиссию не поступало. "Много обращений мы получили в связи со снегопадом, люди просят почистить дороги. Пытаемся помогать, но стихия есть стихия", — сообщил Михеев.
Как рассказали РИА Новости в избирательной комиссии Ульяновской области, явка избирателей на 10.00 (9.00 мск) в регионе составила 7,07%. Для сравнения явка избирателей в Ульяновской области на выборах президента РФ в 2012 году составляла 6,09%.
Как сообщила РИА Новости начальник пресс-службы избиркома Саратовской области Татьяна Комольцева, явка на 10.00 по местному времени (9.00 мск) составила 7,23%, тогда как на предыдущих выборах президента явка на это время была 6,48%. Она уточнила, что в избирком поступили три жалобы, в настоящее все они проверяются.
На 10.00 (9.00 мск) в Удмуртии проголосовали 10,11% избирателей, сообщили в региональном ЦИК. На прошлых президентских выборах утренняя явка составляла 8,70%.
Явка на президентских выборах в Астраханской области по состоянию на 10:00 по местному времени (9.00 мск) превысила показатели президентских выборов шестилетней давности. На прошлых президентских выборах 4 марта 2012 года явка на 10.00 составила 5,16%. Сегодня она составила 9,35%. Самые активные избиратели, по данным регионального избиркома, на данный момент в Красноярском районе Астраханской области — там явка на 10.00 составила 15,99%. В Знаменске проголосовали 14,41% избирателей. Превысила 10% явка в Ахтубинске и селе Черный Яр на севере области.
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