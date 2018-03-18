Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин голосует на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин голосует на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье проголосовал на президентских выборах и ответил на несколько вопросов журналистов, в том числе о том, труден ли был для него выбор.

В России 18 марта проходят выборы президента. Официально зарегистрированными кандидатами на пост главы государства являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Путин, который занимал пост президента с 2000 по 2008 год, а также с 2012 по нынешний момент, баллотируется на четвёртый срок.

Проголосовать за пять минут

Путин пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук в Гагаринском переулке, в 09.30.

Глава государства регулярно голосует на этом участке. Так, в 2016 году на выборах депутатов Госдумы и муниципальных выборах в 2017 году он приходил сюда, чтобы сделать свой выбор.

Путин подошел к сотруднику избирательной комиссии, предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования.

Выйдя из кабинки буквально через полминуты, Путин вернулся к столу с сотрудниками избирательной комиссии, которые вручили ему значок с надписью "Я выбрал президента России". После этого он подошёл к КОИБам и опустил бюллетень в урну для голосования.

На этом участке два КОИБа. На одном к тому моменту проголосовали 13 избирателей, на другом — 15. Путин предпочёл второй и стал, таким образом, 29-м проголосовавшим на своем участке.

Весь процесс голосования у президента занял менее пяти минут.

Нетрудный выбор

После того как президент опустил бюллетень и направился к выходу, его обступили журналисты. Они спросили главу государства, какой процент голосов будет считать для себя успешным.

"Любой, что даёт право исполнять должность президента", — сказал Путин.

Отвечая на вопрос, трудно ли ему было сделать выбор или голосовал через не могу, президент сказал: "Почему через не могу? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны".

Говоря о том, чем он займётся в воскресенье, он отметил, что планы у него рабочие.

"У меня сегодня пара рабочих встреч", — сказал Путин. После этого он покинул избирательный участок.

Примечательно, что на этом же участке в воскресенье проголосует и Сергей Бабурин.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>