Выборы 2018

Чукотка к вечеру на выборах президента приблизилась к явке в 80%

10:5818.03.2018
Новости
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВыборы президента РФ в регионах РоссииВыборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Явка на Чукотке за два часа до закрытия избирательных участков на президентских выборах приближается к 80%, на Камчатке – превысила 63%, сообщают региональные избиркомы.

Мужчина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке в Хабаровске. 18 марта 2018
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Эксперт прокомментировал высокую явку на Дальнем Востоке

За два часа до закрытия избирательных участков на Камчатке проголосовали 63,86% избирателей. Это более 148 тысяч человек. В этом году явка почти на 7% больше, чем на выборах президента в 2012 году. В краевом избиркоме отмечают, что активнее всех голосуют жители Алеутского района. Там, по данным на 18.00 (09.00 мск), проголосовали 89,90% избирателей.

По состоянию на 18.00 (09.00 мск), на Чукотке проголосовали 25557 человек — 76,34% избирателей. В 2012 году на выборы президента на это время пришло 76% избирателей.

Явка избирателей в Якутии на 15.00 (09.00 мск) составила 51,7%, сообщил региональный избирком. Больше всего проголосовавших в Анабарском районе республики — 79%. Меньше всего — в Алданском — 46%. В городе Якутске проголосовали 47,9% населения. В 2012 году на выборах президента в Якутии к этому часу проголосовало 49,3%, в городе Якутске — 44,9%.

Явка на 15.00 (9.00 мск) в Приамурье составляет 47,51%. В 2012 году на это время явка была 45%. Лидирует Шимановский район с 70,18%, сообщил региональный избирком.

Митинг

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Наблюдатели высоко оценивают явку на выборах президента

В Якутии в день выборов также отмечают годовщину воссоединения Крыма с Россией. На Комсомольской площади в Якутске прошел митинг "Крым — Россия — Навсегда". Горожан поздравили с праздником представители правительства и законодательного собрания республики.

"Именно 18 марта был подписан договор о присоединении к России Крымского полуострова и города Севастополя. Сегодня наравне с выборами президента страны наш народ отмечает эту дату. Слава народу России!" — сказал в своей речи первый вице-спикер заксобрания Анатолий Добрянцев.

В Приморье также отмечают годовщину воссоединения Крыма и России. На Корабельной набережной Владивостока собрались курсанты МГУ имени Невельского, курсанты клуба "Юнармия", студенты и спортсмены. На сцене выступают творческие коллективы города, а также общественные деятели. На сцене организован сурдоперевод. Участники митинга вышли с плакатами "В единстве наша сила", "Мы вместе, мы победим", "Крым, весна, Россия".

На Колыме активно голосуют спортсмены. Так, Николай Ровнов из Центра спортподготовки школы высшего спортивного мастерства Магаданской области на выборы пришел с супругой.

"На нашем избирательном участке было многолюдно. Все присутствующие были в хорошем настроении, работники избирательной комиссии — приветливы и дружелюбны. Мы также проголосовали за один из проектов по благоустройству городской среды, который будет выполнен в 2018 году. Я уверен, что вся спортивная общественность нашей территории пришли на свои избирательные участки и проголосовали за будущее нашей страны. Потому что наш девиз — движение только вперед!" — сказал Ровнов.

Выборы президента России на Дальнем Востоке
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкГолосование на президентских выборах стартовало с Чукотки и Камчатки.Члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Голосование на президентских выборах стартовало с Чукотки и Камчатки.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВсего будет открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.Голосование на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Всего будет открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ ходе президентской кампании — 2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения.Девушка опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В ходе президентской кампании — 2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкЗа процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран.Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова (слева) во время голосования в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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За процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЯвка в самых восточных регионах России к полудню составила около 30 процентов, при этом чукотское село Краснено первым продемонстрировало стопроцентную явку.Женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости
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Явка в самых восточных регионах России к полудню составила около 30 процентов, при этом чукотское село Краснено первым продемонстрировало стопроцентную явку.
© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкНа одном из избирательных участков Петропавловска-Камчатского пришедших проголосовать бесплатно кормили ухой. Для изготовления 160 литров супа поварам потребовалось 50 килограммов нерки, кеты и горбуши, 20 килограммов картофеля и более пяти килограммов лука.Женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
На одном из избирательных участков Петропавловска-Камчатского пришедших проголосовать бесплатно кормили ухой. Для изготовления 160 литров супа поварам потребовалось 50 килограммов нерки, кеты и горбуши, 20 килограммов картофеля и более пяти килограммов лука.
© РИА Новости / Людмила ЩербаковаНе отстает от Камчатки и Колыма, где организация "Колымское братство" проводит на избирательных участках первый гастрономический фестиваль. Посетители попробуют рыбную, мясную и молочную продукцию местных производителей, а также посмотрят концерт и примут участие в мастер-классах и анимациях.Голосование в Магадане
© РИА Новости / Людмила Щербакова
Не отстает от Камчатки и Колыма, где организация "Колымское братство" проводит на избирательных участках первый гастрономический фестиваль. Посетители попробуют рыбную, мясную и молочную продукцию местных производителей, а также посмотрят концерт и примут участие в мастер-классах и анимациях.
© Правительство Камчатского краяУчастники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке.Голосование участников гонки Берингия-2018 на Камчатке
© Правительство Камчатского края
Участники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке.
© РИА Новости / Алексей КазаковРектор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на выборах на избирательном участке в Артеме в Приморском крае.Николай Цискаридзе на избирательном участке в городе Артем, Приморский край
© РИА Новости / Алексей Казаков
Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на выборах на избирательном участке в Артеме в Приморском крае.
© Пресс-служба администрации города БиробиджанПереселенцы с Украины — супруги Штепа из Биробиджана — впервые отдали свой голос на выборах как граждане Российской Федерации.В Биробиджане переселенцы с Украины впервые проголосовали как граждане России
© Пресс-служба администрации города Биробиджан
Переселенцы с Украины — супруги Штепа из Биробиджана — впервые отдали свой голос на выборах как граждане Российской Федерации.
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Европа одобряет

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В ЦИК сообщили об отсутствии серьезных нарушений на выборах на 09.00 мск

За ходом выборов в Приморье следят иностранные наблюдатели ОБСЕ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С утра наблюдатели обошли порядка 50 избирательных участков, по их словам, обстановка там спокойная.

"Обстановка на избирательных участках спокойная, явка высокая. Для меня было интересно посмотреть систему выборов здесь. Ее надежность очень высокая. Наблюдаем за техническими новинками, которые можно применить в Европе", – сказал депутат Парламента Болгарии, профессор Румен Гечев.

Эксперт, генеральный директор "Амурский меиацентр" Руслан Дуб отмечает, что активность избирателей в Амурской области за первые часы значительно выше, чем на предыдущих президентских выборах.

"И это не удивительно. В первую очередь сказалась отмена открепительных и переход на более простой способ прикрепления к участку не по месту прописки. У нас высокая внутрирегиональная миграция. Едут учиться и работать в Благовещенск в районные центры, много людей работает по северам вахтами. А даже в пределах области съездить домой за открепительным – это может быть больше тысячи километров, и могло занять два-три дня на дорогу туда обратно. Кроме того, прошла очень масштабная мобилизационная кампания", — добавил эксперт.

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