Чукотка к вечеру на выборах президента приблизилась к явке в 80%

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Явка на Чукотке за два часа до закрытия избирательных участков на президентских выборах приближается к 80%, на Камчатке – превысила 63%, сообщают региональные избиркомы.

За два часа до закрытия избирательных участков на Камчатке проголосовали 63,86% избирателей. Это более 148 тысяч человек. В этом году явка почти на 7% больше, чем на выборах президента в 2012 году. В краевом избиркоме отмечают, что активнее всех голосуют жители Алеутского района. Там, по данным на 18.00 (09.00 мск), проголосовали 89,90% избирателей.

По состоянию на 18.00 (09.00 мск), на Чукотке проголосовали 25557 человек — 76,34% избирателей. В 2012 году на выборы президента на это время пришло 76% избирателей.

Явка избирателей в Якутии на 15.00 (09.00 мск) составила 51,7%, сообщил региональный избирком. Больше всего проголосовавших в Анабарском районе республики — 79%. Меньше всего — в Алданском — 46%. В городе Якутске проголосовали 47,9% населения. В 2012 году на выборах президента в Якутии к этому часу проголосовало 49,3%, в городе Якутске — 44,9%.

Явка на 15.00 (9.00 мск) в Приамурье составляет 47,51%. В 2012 году на это время явка была 45%. Лидирует Шимановский район с 70,18%, сообщил региональный избирком.

Митинг

В Якутии в день выборов также отмечают годовщину воссоединения Крыма с Россией. На Комсомольской площади в Якутске прошел митинг "Крым — Россия — Навсегда". Горожан поздравили с праздником представители правительства и законодательного собрания республики.

"Именно 18 марта был подписан договор о присоединении к России Крымского полуострова и города Севастополя. Сегодня наравне с выборами президента страны наш народ отмечает эту дату. Слава народу России!" — сказал в своей речи первый вице-спикер заксобрания Анатолий Добрянцев.

В Приморье также отмечают годовщину воссоединения Крыма и России. На Корабельной набережной Владивостока собрались курсанты МГУ имени Невельского, курсанты клуба "Юнармия", студенты и спортсмены. На сцене выступают творческие коллективы города, а также общественные деятели. На сцене организован сурдоперевод. Участники митинга вышли с плакатами "В единстве наша сила", "Мы вместе, мы победим", "Крым, весна, Россия".

На Колыме активно голосуют спортсмены. Так, Николай Ровнов из Центра спортподготовки школы высшего спортивного мастерства Магаданской области на выборы пришел с супругой.

"На нашем избирательном участке было многолюдно. Все присутствующие были в хорошем настроении, работники избирательной комиссии — приветливы и дружелюбны. Мы также проголосовали за один из проектов по благоустройству городской среды, который будет выполнен в 2018 году. Я уверен, что вся спортивная общественность нашей территории пришли на свои избирательные участки и проголосовали за будущее нашей страны. Потому что наш девиз — движение только вперед!" — сказал Ровнов.

Европа одобряет

За ходом выборов в Приморье следят иностранные наблюдатели ОБСЕ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С утра наблюдатели обошли порядка 50 избирательных участков, по их словам, обстановка там спокойная.

"Обстановка на избирательных участках спокойная, явка высокая. Для меня было интересно посмотреть систему выборов здесь. Ее надежность очень высокая. Наблюдаем за техническими новинками, которые можно применить в Европе", – сказал депутат Парламента Болгарии, профессор Румен Гечев.

Эксперт, генеральный директор "Амурский меиацентр" Руслан Дуб отмечает, что активность избирателей в Амурской области за первые часы значительно выше, чем на предыдущих президентских выборах.

"И это не удивительно. В первую очередь сказалась отмена открепительных и переход на более простой способ прикрепления к участку не по месту прописки. У нас высокая внутрирегиональная миграция. Едут учиться и работать в Благовещенск в районные центры, много людей работает по северам вахтами. А даже в пределах области съездить домой за открепительным – это может быть больше тысячи километров, и могло занять два-три дня на дорогу туда обратно. Кроме того, прошла очень масштабная мобилизационная кампания", — добавил эксперт.

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