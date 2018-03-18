Сурайкин прибыл в ЦИК, чтобы обсудить ход избирательной кампании

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин в воскресенье прибыл в Центризбирком, чтобы обсудить ход идущего голосования на выборах президента РФ, а также возможные провокации.

"Мы договорились с Центризбиркомом, что прибудут кандидаты на пост президента РФ в ЦИК и мы обсудим ход голосования, вопросы организации наблюдения за выборами, а также возможные провокации", — сказал Сурайкин РИА Новости.

По его данным, организация "Голос" готовит возможные провокации в Королеве, Ивантеевке, Фрязино, в Щелково. "Например, это может быть голосование по чужому паспорту", — привел пример Сурайкин.

Он также сообщил, что планирует вместе со своим штабом после 11.00 мск проголосовать на избирательном участке на улице Новослободская.

Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила РИА Новости, что представителям ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей "Голос" гарантируют равные права с другими наблюдателями на выборах президента России.

Минюст РФ в 2015 году сообщил о включении ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей "Голос" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В 2016 году Мосгорсуд признал законной ликвидацию некоммерческой ассоциации "Голос", отклонив жалобу организации, в которой она просила отменить решение Пресненского суда Москвы о ликвидации. Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц ранее заявлял, что в случае ликвидации ассоциации создавать новую организацию не планируется, так как продолжит работу движение в защиту прав избирателей "Голос". В итоге движение "Голос" продолжило прежнюю деятельность.

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