В российском ЦИК отреагировали на ситуацию с выборами на Украине

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. ЦИК РФ доведёт до руководителей миссии ПА ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ факты препятствования голосованию россиян на выборах президента РФ на Украине, заявил РИА новости член Центризбиркома Василий Лихачев.

"Эти факты будут переданы огласке и я постараюсь довести сегодня эту информацию до руководителей двух миссий ОБСЕ: это миссия Парламентской ассамблеи ОБСЕ и БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ", — сказал Лихачев.

По его словам, накануне он разговаривал с руководителями этих двух миссий. "Мы обсудили ситуацию на Украине и мои политические партнеры сказали, что эта ситуация возмутительна, нарушает права и свободы граждан РФ, и на европейской площадке такого рода факты недопустимы",- отметил член ЦИК.

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