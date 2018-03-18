В Красноярском крае на трех избирательных участках нет света

КРАСНОЯРСК, 18 мар — РИА Новости. Один участок в Козульском и два в Богучанском районах Красноярского края были отключены от электричества, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Алексей Подушкин.

"В Богучанском и Козульском районах были аварийные отключения электричества. В Козульском районе на участке в течение 10 минут ситуация исправлена. В Богучанском на одном участке электроснабжение восстановлено. На одном еще работает бригада", — сказал Подушкин.

Он также отметил, что на горячую линию избиркома поступило 52 жалобы и обращения от избирателей. Гражданам в основном приходилось разъяснять права, некоторые жаловались на тесноту на участках. От пенсионеров поступило несколько жалоб на размещение участков на вторых этажах. Также было несколько жалоб от представителей кандидатов на размещение агитматериалов и недостоверную информацию.

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