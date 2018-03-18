Явка на выборах президента России в Забайкалье к 15.00 составляет более 42%

КРАСНОЯРСК, 18 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России в Забайкальском крае составляет более 42% к 15.00 по местному времени, что на 2 п.п. превышает показатели по явке на это время в 2012 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии Забайкальского края.

"Явка избирателей на выборах президента в регионе на 15.00 (07.00 мск) составила 42,12%. По данным избиркома, в 2012 году на это же время явка составила 40,10%. Нарушений нет", — сказал собеседник агентства.

По данным краевого избиркома, всего в регионе зарегистрированы более 811 тысяч избирателей. Открыты 942 избирательных участка.

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