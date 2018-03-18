Явлинский проголосовал на выборах президента России в Москве

Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №2579 в Москве. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №2579 в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский в Москве проголосовал на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости.

Явлинский отдал свой голос на избирательном участке №2579 в Крылатском районе Москвы. Он пришёл на участок один, в нарядном сиреневом галстуке. После того как он опустил бюллетень в урну, он пообщался с журналистами, но отказался сказать, за кого проголосовал.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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