Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выборах президента России, он проголосовал в воскресенье утром на избирательном участке в подмосковном Одинцове.
Предстоятель Русской православной церкви голосовал по заранее полученному открепительному удостоверению. Согласно правилам, он предъявил работнику избирательного участка свой паспорт, получил бюллетень и после заполнения загрузил его в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
"Сегодня Россия избирает президента, свое будущее. Я очень надеюсь, что тот выбор, который сделают россияне, поможет нам идти вперед, укрепляя внутреннее согласие в обществе, развивая наш суверенитет. Я очень надеюсь, что мы пойдем по тому пути, который будет правильным, и шествие по этому пути сделает нас лучше. С полной ответственностью хочу сказать, что наш народ достоин нового лучшего пути. Пусть Господь хранит Россию", — сказал он журналистам.
Как отметил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, предстоятель Русской церкви внимательно следил за предвыборной гонкой. "Как и любой гражданин нашей страны, серьезно относящийся к происходящему в ней, патриарх уделяет большое внимание тому, что связано с выборами и заявлениями кандидатов. Церковь очень внимательно наблюдает за тем, что говорят и как ведут себя кандидаты в президенты", — сказал он и добавил, что патриарх не делился своим мнением о кандидатах и их программах.
После голосования патриарх Кирилл отправился в Москву, где он отслужит божественную литургию и совершит освящение храма Воздвижения Креста Господня.
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