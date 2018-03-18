DDOS-атака на сайт НОМ не повторялась

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Сайт "Национального общественного мониторинга" (НОМ) работает в штатном режиме, DDOS-атаки на него не повторялись, сообщила РИА Новости пресс-секретарь общественного движения "Россия выбирает", входящего в НОМ, Александра Трипалина.
В субботу НОМ заявил о DDOS-атаке на свой сайт, который регистрирует общественных наблюдателей на выборы президента России. Атака была отражена, но координаторы не исключили ее повторения непосредственно в день голосования. По данным НОМ, атака была совершена в основном из-за рубежа — по большей части, сообщения шли из Эстонии и Нидерландов.
"Насколько я знаю, нет", — сказала Трипалина, отвечая на вопрос, повторялись ли DDOS-атаки в воскресенье.
Она также отметила, что работа идёт в штатном режиме.
Выборы президента России проходят 18 марта.
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