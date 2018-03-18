Полиция перекрыла подходы к консульству России в Одессе

ОДЕССА, 18 мар — РИА Новости. Полиция в воскресенье перекрыла проезд и проход к зданию консульства РФ в Одессе, где открыт участок для голосования на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией.

Улица Гагаринское плато, где расположено здание консульства, перекрыта для автомобильного движения. В начале и конце улицы стоят блокпосты, на каждом из них несколько десятков полицейских. Пешеходное движение по улице разрешено, однако входы и въезды на территорию консульства оцеплены полицейскими.

На прилегающих к консульству улицах расположены около десяти автобусов с полицейскими и бойцами национальной гвардии. Кроме того, возле здания консульства дежурят несколько автомобилей скорой помощи и пожарных.

По состоянию на 8.00 (9.00 мск), когда должен открыться избирательный участок, на территорию консульства никто не проходил. Ситуация возле дипломатического учреждения спокойная, никаких акций протеста не проходит.

Ранее националисты из "Свободы", "Правого сектора" (запрещен в РФ) и "Национального корпуса" заявили, что намерены блокировать российские дипломатические учреждения на Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ.

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