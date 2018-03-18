Врио главы Самарской области Азаров проголосовал в родной школе

САМАРА, 18 мар — РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке №2918 в помещении школы №132 в Самаре, которую он окончил.

"Мы выбираем будущее нашей страны. Мы видим те усилия, которые предпринимаются всеми гражданами, всем обществом, для того чтобы наша страна завоевывала все новые и новые позиции… Сегодня я вижу, что активность достаточно высокая, что настроение у людей хорошее", — сказал Азаров журналистам.

Он добавил, что все избирательные комиссии в регионе работают в штатном режиме.

В Самарской области, по данным избирательной комиссии региона, в день выборов президента открылись 1789 избирательных участков, из них 22 временных, в том числе три на предприятиях. Два временных избирательных участка организованы в Новокуйбышевске на предприятиях нефтехимической отрасли, еще один — в Тольятти на "АвтоВАЗе".

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