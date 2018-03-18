В Забайкалье явка на выборах президента к полудню составляет более 22%

КРАСНОЯРСК, 18 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России в Забайкальском крае составляет 22,65% к 12.00 по местному времени, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии Забайкальского края.
"Явка избирателей на выборах президента в регионе составила 22,65%, нарушений не зафиксировано. По данным избиркома, в 2012 году на это же время явка составила 17,15%", — сказал собеседник агентства.
Особую активность в Забайкальском крае проявляют впервые голосующие представители молодого поколения. Так, студентка 3-го курса исторического факультета ЗабГУ Дарья Маслова назвала участие в выборах президента России ответственным шагом.
"Я считаю, что от того, какую позицию мы примем, активную или пассивную, от нашего голоса зависит очень многое", — приводит слова студентки пресс-служба губернатора Забайкальского края.
Студент 2-го курса исторического факультета ЗабГУ Николай Суранов рассказал, что принимает участие в выборах первый раз.
"Для меня очень волнительно такое мероприятие, интересно и важно для каждого молодого человека высказать свою точку зрения и таким образом определить будущее нашей страны", — отметил он.
Замглавы парламентского комитета по охране здоровья, депутат Госдумы от Забайкальского края Николай Говорин принял участие в выборах президента России 18 марта на своём избирательном участке в Чите. Он высоко оценил организацию процесса голосования и подчеркнул исключительную важность этого события.
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