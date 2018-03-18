Явка на выборах президента России в Бурятии к полудню превысила 37%

КРАСНОЯРСК/ИРКУТСК, 18 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России в Бурятии на 12.00 (07.00 мск) составляет 37,30%, избиратели активно идут на участки, сообщил РИА Новости председатель республиканской избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский.
"Явка составила 37,30%. В 2012 году на это время явка была 22,56%. Нарушений не зафиксировано. Активность высокая, люди идут", — сказал собеседник агентства.
В день выборов в республике открылся 841 участок. Количество избирателей в регионе составляет 715 139 человек.
По данным избирательной комиссии Иркутской области на 12.00 явка в регионе составила 20,55%. На выборах президента в 2012 году к 12.00 проголосовали 14%.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко проголосовал в 10.00 на избирательном участке в городе Ангарске. Он отметил, что выполнить сегодня свой гражданский долг обязан каждый россиянин.
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников пришел на избирательный участок – в школу № 39 в 12.00. Он также подчеркнул важность участия в выборах президента России для каждого иркутянина.
В Иркутске 18 марта на всех избирательных участках также проводится голосование за городские пространства, которые в 2018 году будут реконструированы в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Для голосования отобрано 28 проектов. Иркутяне путем голосования выберут из них пять, которые и войдут в план реконструкции. Среди проектов скверы, парки, набережная Ангары – те места, где горожане больше всего любят проводить свободное время.
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