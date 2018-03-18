В регионах России, живущих по московскому времени, начались выборы

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в регионах, живущих по московскому времени.

Основная часть избирательных участков в почти пяти десятках регионов Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, включая Москву и Московскую область, открылись в 8.00 по московскому времени. При этом избирательные участки на территории аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково заработали в 06.00.

Впервые после воссоединения с Россией в 2014 году состоятся выборы президента РФ в Крыму и Севастополе, где 1206 и 190 избирательных участков соответственно также открылось в 8.00 мск.

Наряду с выборами президента страны в Волгоградской области в 8.00 также начался важный для региона референдум о переводе местного времени (+1 час к московскому времени).

В свадебных нарядах

Голосование на выборах президента России в Чечне, которая также живет по московскому времени, пройдет в праздничной обстановке, на всех избирательных участках будут организованы концерты и народные гуляния. Там распахнули свои двери 475 помещений для голосования.

Атмосферу праздника выборам придадут и невесты в свадебных нарядах, выходящие замуж в этот день. В сопровождении новых родственников и со свадебным кортежем они приедут голосовать на избирательные участки. Сообщалось, что чеченские свадьбы, как правило, проходят в воскресенье, и на 18 марта запланированы десятки бракосочетаний. Невестам будут вручать букеты цветов от избирательной комиссии.

Бесплатный проезд



Во многих регионах, чтобы обеспечить проезд к избирательным участкам, транспорт в день голосования на выборах президента РФ сделали бесплатным. Правом бесплатного проезда на общественном транспорте смогут воспользоваться жители Ярославля, Краснодара, Тамбова. Причем работать весь муниципальный транспорт будет не по графику выходного дня, а по обычному расписанию — с 6 часов утра и до 11 часов вечера.

А в Ярославле, согласно информации на сайте мэрии, в период проведения выборов будет организована перевозка пассажиров на дополнительных маршрутах общественного транспорта. В Тамбове ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды получили возможность доехать на избирательные участки и обратно бесплатно на такси. Для этого нужно оставить заявку в администрации города.

Для впервые голосующих



В преддверии выборов во многих регионах прошли активные информационно-разъяснительные кампании для привлечения внимания населения. Отдельные акции проводились впервые. Так, например, в Ростовской области был организован избирательный марафон, включающий викторины, квесты и эссе, которые помогают разобраться в электоральной системе.

Также по заказу избиркома Ростовской области были разработаны стикеры в Telegram для впервые голосующих. "Стикер-паки являются дополнительным мотиватором для привлечения молодых людей на избирательные участки", — отметили в региональном избиркоме.

Впервые голосующие жители Краснодара получат на избирательных участках пригласительные для бесплатного посещения аттракциона "Колесо обозрения" в парке "Городской сад". Пригласительными можно воспользоваться с 18 до 31 марта текущего года.

В Ярославле устроят митинг-концерт, на котором можно будет сделать фото с DJ SMASH или Домиником Джокером, если после участия в выборах президента получить специальный браслет, сообщается в Facebook-группе "Ярголосовач-фотоконкурс-18 марта". Кроме того, молодым людям, которые проголосуют на выборах, а потом сделают селфи на фоне специальной конструкции и выложат его в соцсетях, приняв таким образом в участие в фотоконкурсе, обещают подарить от билетов в кино до велосипедов и айфонов.

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