В Пермском крае рассчитывают на высокую явку на выборах президента

ПЕРМЬ, 18 мар — РИА Новости. Избирательная комиссия Пермского края рассчитывает на высокую явку избирателей в день выборов президента РФ, рассказал журналистам председатель регионального ЦИК Игорь Вагин.

Заявление Вагина прозвучало после открытия избирательного участка 3205, на который в числе прочих прибыла делегация международных наблюдателей.

"Мы, прежде всего, рассчитываем на то, что будет достаточно высокая явка избирателей. Мы постарались сделать так, чтобы выборы стали праздником — на всех избирательных участках или рядом с ними организованы праздничные мероприятия, избирком вручает сувениры всем, кто приходит на участки", — отметил Вагин.

По мнению главы регионального избиркома, косвенно о высокой явке избирателей говорит тот факт, что в комиссию было подано рекордное количество заявлений на получение открепительных удостоверений для голосования по месту проживания.

"У нас было написано 126 тысяч заявлений. Это одна из самых высоких цифр по стране. То есть достаточно большая активность избирателей — тех, которых мы не видели на избирательных участках раньше из-за сложной процедуры получения удостоверений", — сказал Вагин.

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