Второе чукотское село показало стопроцентную явку на президентских выборах

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Еще одно чукотское село – Ванкарем – показало 100% явку на выборах президента РФ, сообщает правительство региона.

Ранее сообщалось, что 100% рубеж по явке преодолели избиратели села Краснено с 40 местными жителями.

"В городском округе Эгвекинот проголосовало более 83% избирателей из 3109 внесенных в списки. По словам главы городского округа Эгвекинот Романа Коркишко, который принял участие в голосовании одним из первых, по данным на 15.00, село Ванкарем показало 100% явку избирателей. В селе Нутепельмен необходим всего один голосующий до 100% явки", — говорится в сообщении.

При этом сейчас в Анадыре и на побережье Берингова моря наблюдается низовая метель, регистрируется ветер до 28 метров в секунду. Сильная пурга пришла в Конергино и Уэлькаль городского округа Эгвекинот, непогода и в Провиденском городской округе и Угольных Копях.

На Чукотке явка на 15.00 (06.00 мск) составила 67,4% — 22 553 человека уже проголосовали. В 2012 году явка на это время была 67,34%

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