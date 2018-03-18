Более тысячи жителей Кузбасса досрочно проголосовали на выборах

КЕМЕРОВО, 18 мар — РИА Новости. Более тысячи жителей Кемеровской области приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России, которые проходят в воскресенье, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Юрий Емельянов.

"В Кемеровской области проходило досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местах. Там у нас проголосовали 1 074 избирателя, что составляет 0,05% от количества всех избирателей (в регионе)", — сказал Емельянов.

Как уточнили РИА Новости в облизбиркоме, досрочное голосование проходило в небольших и труднодоступных селах и поселках Крапивинского, Чебулинского, Таштагольского районов, а также в Мысках и Междуреченске. До некоторых из них в это время года можно добраться только на снегоходах или вертолете.

Всего в Кузбассе, по данным на 1 января 2018 года, проживает 2,03 миллиона избирателей. В день выборов президента РФ на территории области работают 1 752 избирательных участка, 87 из них открылись на час-два раньше остальных (02.00-03.00 мск), чтобы проголосовать успели те, кто работает на предприятиях непрерывного цикла или вахтовым методом. В основном это касается территорий, где расположены угольные и металлургические предприятия.

"Все участки открылись вовремя, старт дан, все идет нормально. Сам уже проголосовал, пришел с избирательного участка, посмотрел, как он оформлен, как работает участковая избирательная комиссия. Даже пришлось постоять в очереди маленько", — добавил глава облизбиркома.

Емельянов также рассказал о новинках в законодательстве и в техническом обеспечении голосования. Речь идет о возможности проголосовать по месту пребывания, если нет возможности сделать это по месту регистрации; использовании QR-кода при оформлении протокола УИК, применении системы видеонаблюдения в территориальных избирательных комиссиях. По его словам, в Кузбассе видеокамеры установлены на 818 участках, а в Прокопьевске и Киселевске —93 комплекса для электронного голосования.

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