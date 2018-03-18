Явка на президентских выборах на Дальнем Востоке составила 27,7% к полудню

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Почти 28% избирателей на российском Дальнем Востоке проголосовали к полудню местного времени, следует из данных на сайте ЦИК.

Так, в Якутии на участки пришли 28,1% избирателей, в Приморье 25,9%, в Приамурье 29,5%, в Хабаровском крае 31,1% и в Еврейской автономной области 29,1%.

На Камчатке к полудню проголосовали 31%, в Магаданской области 27,7%, на Сахалине 29,0% и на Чукотке 47,3%.

В Забайкалье явка составила в 12.00 местного времени 22,6%.

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