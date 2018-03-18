Почти 70% жителей Чукотки проголосовали к середине дня

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Почти 70% жителей Чукотки и более половины Камчатки проголосовали к середине дня на выборах президента РФ, свидетельствуют данные региональных избирательных комиссий.

На Чукотке явка на 15.00 (06.00 мск) составила 67,4% — 22553 тысячи людей уже проголосовали. В 2012 году явка на это время была 67,34%.

На Камчатке к 15.00 по местному времени (06.00 мск) проголосовали 54,09%, свой выбор сделали почти 126 тысяч жителей полуострова. На выборах президента в 2012 году явка к этому времени составила 46,12%.

К полудню воскресенья на выборах президента РФ в Якутии явка составила 28,12%. В 2012 году к этому часу проголосовали 23,93% якутян.

На 12.00 (06.00 мск) в Приамурье явка составила 29,53%. В 2012 году на это время проголосовало 25,11%. Наибольшая явка в Шимановском районе Приамурья, где на выборы пришли 32,53% избирателей. В Благовещенске одна из самых низких в регионе явок – 23,14%.

Ветеран и роженица

На Камчатке активно голосуют и ветераны. Так, боевой офицер, почетный житель Елизовского района и ветеран Великой Отечественной войны Андрей Михайлович Дрызгалович, который в составе третьего Белорусского фронта участвовал в боях за освобождение прибалтийских республик, на своем избирательном участке в Елизово призвал земляков голосовать.

"Я считаю, что каждый должен исполнить свой гражданский долг. За кого голосовать – это уже дело совести каждого человека. Но проголосовать – это долг перед родиной, перед соотечественниками и перед своими близкими", — сказал ветеран.

Близки роды – не помеха волеизъявлению. В ЕАО на избирательный участок в селе Птичник прямо из роддома приехала Анастасия Ярыгина. "Думаю, эти выборы наша семья запомнит на всю жизнь — мы голосуем за будущее нашего малыша и за наше общее будущее", — сказала Анастасия, которая надеется завтра родить сына.

Рост доверия

Как отмечает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, то, что на Дальнем Востоке и в Сибири в первые часы голосования повсеместно наблюдается увеличение явки избирателей по сравнению с 2012 годом, свидетельствует о росте доверия граждан к избирательной системе.

"Играет ставка на обеспечение честности и легитимности процедуры голосования и подсчета результатов. В этой связи можно обратить внимание на совсем незначительное количество нарушений и их технический характер. Очевидно, что сохраняется позитивный настрой на итоговый результат по стране в целом", — сказал эксперт.

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