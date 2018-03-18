Явка на выборах президента в Бурятии в 2,5 раза выше, чем в 2012 году

КРАСНОЯРСК/ИРКУТСК, 18 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России в Бурятии на 10.00 (05.00 мск) составляет 15,33%, что почти в 2,5 раза выше, чем в 2012 году, сообщил РИА Новости председатель республиканской избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский.

"Явка составила 15,33%. Проголосовало более 90 тысяч избирателей. В 2012 году на это время явка была 6,61%. Нарушений не зафиксировано", — сказал собеседник агентства.

В день выборов в республике открылся 841 участок. Количество избирателей в регионе — 715 139 человек.

Выбор Цыденова и паспорт болельщика

Глава Бурятии одним их первых проголосовал на выборах президента страны. В девять утра Алексей Цыденов на 723 избирательном участке призвал всех жителей прийти и сделать свой выбор.

"Сегодня знаменательный день. У нас, уважаемые земляки, не будет второго шанса голосовать или переголосовать. Всех приглашаю сделать свой выбор. Сейчас решается судьба всей России и Бурятии. Как мы дальше будем жить, зависит теперь от нас, от того, как мы проголосуем, какую судьбу определим на будущее. Хотелось бы, чтобы все наши жители в едином порыве встали, пришли и проголосовали, чтоб никто не сидел дома, потому что мы определяем нашу собственную судьбу", — заявил Цыденов.

Цыденов проголосовал за лучший проект набережной Улан-Удэ, а также отдал свой голос за общественную территорию, которая будет благоустраиваться в рамках реализации президентского проекта "Формирование комфортной городской среды".

Здесь же главе республики вручили "паспорт болельщика" Бурятии. В день выборов все жители региона, предварительно зарегистрировавшиеся на сайте или в пунктах регистрации, получат паспорта на своих избирательных участках. Такой проект запустила Федерация футбола Бурятии в преддверии чемпионата мира.

Все обладатели "паспорта болельщика", а это 11 тысяч 237 человек, смогут смотреть трансляции ключевых матчей чемпионата мира бесплатно на большом экране, установленном на Центральном стадионе Улан-Удэ, с 14 июня по 15 июля.

Приангарье голосует

По данным избиркома Иркутской области, на 10.00 (05.00 мск) явка составила 6,79 %.

"Явка на 10.00 составляет 6,79 %. В 2012 году было 4,1 %. Самая высокая явка в Катангском районе — 34%", — сказали в облизбиркоме.

В Иркутской области 18 марта открыты 1916 участков. В списки избирателей внесены 1 миллион 865 тысяч 247 человек.

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