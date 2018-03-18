На Алтае разыграют более 40 призов в рамках флешмоба "УчастОк"

БАРНАУЛ, 18 мар — РИА Новости. Более 40 призов ждут участников флешмоба #УчастОК, организованный "Единой Россией" в республике Алтай в день выборов президента, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо прийти на избирательный участок и сделать фотографию внутри или на фоне участка.

"Фотографию необходимо разместить у себя в социальных сетях с хэштегами #Участок #Алтай не позднее восьми часов вечера 18 марта. Конкурсная комиссия выберет победителей в нескольких номинациях: "Самый популярный пост", "Позитив на участке", "Лучшее фото в национальном костюме", "Самое массовое фото", "Самое патриотичное фото", "Любовь и участок", — сказал собеседник агентства.

Среди призов, которые будут разыграны в рамках флешмоба, планшеты, экшн-видеокамеры, портативные колонки и аккумуляторы, наушники, флешки, моноподы для селфи.

В республике Алтай зарегистрированы почти 159,2 тысячи избирателей. Всего в регионе будет работать 242 избирательных участка. По данным избиркома, по состоянию на 15 марта 2018 года в республике в рамках досрочного голосования на выборах президента проголосовали 704 избирателя.

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