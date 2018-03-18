На всей территории Казахстана открыли участки на выборах президента России

АЛМА-АТА, 18 мар — РИА Новости. На избирательных участках, открытых в западных регионах Казахстана, началось голосование на выборах президента России.

Участки организованы в 17 городах Казахстана: Астане, Актау, Актобе, Алма-Ате, Атырау, Караганде, Кокшетау, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Приозерске, Семее, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте.

Они будут работать с 8.00 до 20.00 местного времени. На большей части Казахстана 8.00 местного времени соответствует 5.00 мск, но в западных регионах страны (Актау, Актобе, Атырау, Уральск) из-за разницы часовых поясов голосование началось на час позже — в 6.00 мск.

К участию в выборах допускаются граждане России, достигшие 18 лет. При себе для участия в голосовании необходимо иметь паспорт гражданина России (заграничный или внутренний).

Как сообщалось, избирательные участки для проведения выборов президента России образованы при российских посольстве и генеральных консульствах в Казахстане. Кроме того, дополнительно было организовано досрочное голосование в городе Кордай Жамбылской области (16 марта) и в Кызылорде (15 марта).

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